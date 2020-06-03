شكرا لقرائتكم خبر عن الأحياء السكنية بحيس جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 شهدت الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة، عمليات استهداف بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأفادت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في حيس بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 بالتزامن مع فتح نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب منازل المواطنين في المديرية. Advertisements وأضافت المصادر ان القصف والإستهداف تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أطفالهم ونساءهم. هذا وكانت المليشيات الحوثية قد ارتكبت جريمة ضد الإنسانية بحق طفلين من أبناء مديرية حيس، حيث استشهد طفل وأصيبت شقيقته بانفجار قنبلة من مخلفات مليشيات الحوثي، في ظل صمت وتخاذل أممي مريب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأحياء السكنية بحيس جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.