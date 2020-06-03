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شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل وإصابة شقيقته بانفجار قنبلة من مخلفات المليشيات بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 3 يونيو 2020
استشهد طفل وأصيبت شقيقته بانفجار قنبلة من مخلفات مليشيات الحوثي في البراشة بقرية الجريب جنوب مديرية حيس بالحديدة.
وأفادت مصادر محلية عن استشهاد الطفل محمد نعمان ثابت ذات 12 عام، إثر انفجار قنبلة من مخلفات مليشيات الحوثي، فيما أصيبت شقيقته الطفلة هدى نعمان ثابت ذات 8 سنوات، وذلك أثناء رعيهما للاغنام في البراشة بقرية الجريب جنوب مديرية حيس.
وأكد المصادر بأن جسد الطفل محمد تمزق إلى أشلاء، الأمر الذي أدى إلى استشهادة فوراً، بينما أصيبت شقيقته بجروح في مناطق متفرقة من جسدها، وتم نقلها إلى مستشفى حيس لتلقي العلاج اللازم.
وتضاف هذه الجريمة البشعة إلى سجل جرائم مليشيات الحوثي الإرهابية التي حصدت مخلفاتها المئات من المدنيين، في ظل صمت مخزٍ من الأمم المتحدة لا يفسر الا بالتواطؤ تجاه جرائم الحوثي.
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