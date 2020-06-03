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الصين ترد على اتهامات الصحة العالمية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 3 يونيو 2020

نفت الصين اليوم الأربعاء صحة تقرير إخباري ذكر أنها تباطأت في مشاركة المعلومات المتعلقة بمرض كوفيد-19 مع منظمة الصحة العالمية.

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جاء ذلك في معرض رد المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان خلال إفادة صحفية يومية على سؤال عن التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتد برس وورد فيه أن منظمة الصحة تشعر بخيبة أمل لتباطؤ الصين الواضح في مشاركة المعلومات.

 

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