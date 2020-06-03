شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترد على اتهامات الصحة العالمية والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 نفت الصين اليوم الأربعاء صحة تقرير إخباري ذكر أنها تباطأت في مشاركة المعلومات المتعلقة بمرض كوفيد-19 مع منظمة الصحة العالمية.

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