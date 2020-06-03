شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يهز منطقة الحدود بين إيران والعراق والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 قال المركز الألماني لأبحاث العلوم الجغرافية إن زلزالا بقوة 5.0 درجات هز منطقة الحدود الإيرانية العراقية اليوم الأربعاء.

Advertisements وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5 درجات يهز منطقة الحدود بين إيران والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.