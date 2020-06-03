"مراسلون بلا حدود" تدين اغتيال صحفي يمني على يد الحوثيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، الأربعاء، اغتيال المصور اليمني نبيل القعيطي على يد مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة عدن جنوبي البلاد.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها تُعرب عن أسفها على تنامي العنف الذي يطال الصحفيين في البلاد.

وقالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط، إن "اغتيال نبيل حسن أمر غير مقبول بتاتاً ويشكل ضربة أخرى للصحافة في اليمن"

وأضافت: "بلغ الانقسام والاستقطاب الإعلامي نقطة حرجة، إلى درجة بات معها الصحفيون الهدف الرئيسي للهجمات والانتهاكات، بغض النظر عن المنطقة التي يعملون فيها".

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وأمس الثلاثاء، اغتال مسلحون تابعون لمليشيا الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، المصور الصحفي نبيل القعيطي، قرب منزله بمدينة عدن جنوبي اليمن.

ووفق صحيفة "عدن الغد" فإن المسلحين أطلقوا النار على القعيطي بالقرب من منزله في مديرية دار سعد بمحافظة عدن.

وأضافت أنه فارق الحياة رغم محاولات إسعافه إلى مستشفى قريب من مكان الحادث.

وعمل القعيطي مراسلا حربيا لوكالة "فرانس برس" وبعض الصحف والفضائيات في مدينة عدن اليمنية.