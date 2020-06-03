برلمان كوسوفو ينهي أزمة الشهرين ويقر تعيين رئيس الوزراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صدق برلمان كوسوفو اليوم الأربعاء على تعيين عبد الله هوتي رئيسا جديدا للوزراء، لينهي بذلك أزمة سياسية استمرت شهرين واحتمالات إجراء انتخابات ثانية خلال عام.



وحظى هوتي، نائب رئيس الوزراء السابق والمسؤول البارز بحزب الرابطة الديمقراطية من أجل كوسوفو، بدعم أغلبية ضئيلة بلغت 61 من بين 120 صوتا، في حين صوت 24 نائبا ضد هوتي وامتنع نائب عن التصويت.



هوتي يخلف البين كورتي، الذي جرى الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة في أواخر مارس الماضي، عندما انهار الائتلاف بين حزب فيتيفيندوسي الذي ينتمى له كورتي وحزب الرابطة الديمقراطية من أجل كوسوفو.

