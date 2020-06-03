شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برلماني مصري يطالب المجتمع الدولي بعدم غض الطرف عن التدخل العسكري التركي بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

طرابلس أنقرة - الخليج 365

طالب البرلماني المصري، مصطفى بكرى، "المجتمع الدولي بعدم غض الطرف عن التدخل العسكري التركي في ليبيا"



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وقال في تصريح نشره موقع ـ"العين الإخبارية" إن "فكرة استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار أمر مهم للغاية، ونرحب به ولطالما حرص الجيش الوطني عليه".

وأضاف أن "الجيش الوطني الليبي طرح مبادرة وقف إطلاق النار الأحادية في رمضان، ورفضتها حكومة السراج واستمرت في القتال"

ودعا بكري إلى "ضرورة أن يكون للمباحثات مجموعة من الضوابط المحددة والملحة وهي تخلي حكومة السراج عن المليشيات الإرهابية ووقف فتح الطريق أمام تركيا لغزو ليبيا"