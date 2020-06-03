ارتفاع ضحايا كورونا في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 160 ألفا و696 شخصا، بعد تسجيل 3 آلاف و134 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في تصريحات صحفية، أن حصيلة الوفيات إثر مضاعفات الفيروس التاجي بلغت 8 آلاف و12 شخصا، بعد وفاة 70 مريضا في الأربعين وعشرين ساعة الماضية.

ولفت جهانبور إلى أن إجمالي عدد المتعافين في إيران من فيروس كوروونا (كوفيد 19) الذي يصيب الجهاز التنفسي وصل إلى 125206 شخصا، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).