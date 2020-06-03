اخبار العالم

ارتفاع ضحايا كورونا في إيران

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع ضحايا في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

ارتفاع ضحايا كورونا في إيران

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 160 ألفا و696 شخصا، بعد تسجيل 3 آلاف و134 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة.

Advertisements

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في تصريحات صحفية، أن حصيلة الوفيات إثر مضاعفات الفيروس التاجي بلغت 8 آلاف و12 شخصا، بعد وفاة 70 مريضا في الأربعين وعشرين ساعة الماضية.

 

ولفت جهانبور إلى أن إجمالي عدد المتعافين في إيران من فيروس كوروونا (كوفيد 19) الذي يصيب الجهاز التنفسي وصل إلى 125206 شخصا، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا كورونا في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا