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الكويت تسجل 4 وفيات و710 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

الكويت تسجل 4 وفيات و710 إصابات جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29459.     

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وأوضحت الوزارة أنها سجلت 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 230.    

 

وتابعت أنها سجلت شفاء 1469 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 15750.

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