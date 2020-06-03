شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 4 وفيات و710 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29459.

Advertisements وأوضحت الوزارة أنها سجلت 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 230. وتابعت أنها سجلت شفاء 1469 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 15750.

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