- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طائرة مساعدات إماراتية إلى مدغشقر لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أرسلت دولة الإمارات الأربعاء طائرة مساعدات تحتوي على 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى مدغشقر، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال خالد خليفة المعلا سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا والسفير غير المقيم لدى مدغشقر: "إن دولة الإمارات مصممة على مساعدة الدول المحتاجة في تعزيز الكفاح العالمي ضد فيروس /كوفيد-19/.
ومع تسليم المساعدات اليوم إلى مدغشقر، تؤكد دولة الإمارات التزامها بتزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية بالإمدادات اللازمة وإعطاء الأولوية للصحة العامة خلال هذه الأوقات العصيبة".
وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 692 طنًا من المساعدات لأكثر من 60 دولة، استفاد منها نحو 692 ألفا من المهنيين الطبيين.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة مساعدات إماراتية إلى مدغشقر لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.