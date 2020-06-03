درس قاس من نشطاء تويتر لمذيعة الجزيرة القطرية علا الفارس بعد تغريدة خبيثة عن «الفلسطيني الذي هز عرش ترامب»

شن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هجوماً عنيفاً على مذيعة الجزيرة القطرية، علا الفارس، وذلك بعد نشرها لتغريدة خبيثة عن التظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة، قبل أن تقوم بحذفها.

وتاجرت علا الفارس بالقضية الفلسطينية، حيث كتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر: "بعض الدول دفعت ملايين الدولارات وفوقها فلسطين هدية لترامب كي يحفظ لها عروش من فيها، وعلى حين غرة ابن الخليل الأبية زلزل عرش ترامب بـ 20 دولار ومزورة كمان".



وأشارت "الفارس" في تغريدته إلى مواطن أمريكي من أصل فلسطيني، يدعى محمود أبو ميالة، وهو أحد ملاك المتجر الذي أبلغ موظفيه عن المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد، قبل أن تأتي الشرطة وتلقي القبض عليه، ليلفظ أنفساه الأخيرة على يد ضابط شرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

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وتعرضت مذيعة الجزيرة القطرية لهجوم حاد من قبل نشطاء موقع التدوينات القصيرة، حتى موطنها الأردن، لتقوم على إثرها بحذف التغريدة.

ويقول الكاتب السعودي عبد الرحمن اللاحم: "هذه المرتزقة التي أشهرتها قنوات الإعلام المحسوب على السعودية، بعد أن كانت نكرة لا يعرفها أحد، هذه المرتزقة التي كانت تقدّم على السعوديات والسعوديين ويوم اعترضنا تعالت أصوات خرافها من بني قومنا، هذه المرتزقة عينة من مرتزقة ع.ش الذي لا يملأ عيونهم إلا التراب".

وقال الكاتب السعودي إبراهيم المنيف: "المرتزقة سعيدة لأجل السرقات والجرائم وخراب البيوت الذي حصل لأشخاص وعوائل بريئة في أمريكا لا ناقة لهم ولا جمل في القضية، وسبب سعادتها أن المتسبب فلسطيني، ولأنها جاهلة قامت بحذف التغريدة، ويبدو أنها تلقت أوامر عليا، اللي مجنني، كيف كانت تعمل في مؤسسة سعودية".

من جانبه، قال أحد النشطاء: "يا ست علا شكرًا لكِ لقد صادقتي على ما كان يردده الكثيرون عن أن بعضهم أينما حلوا حل معهم الخراب والدمار والتحريض والغوغائية، كلما انتشلهم أحد غدروه".