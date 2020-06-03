شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يوضح إجراءات نقل حيازة أجهزة للبث عبر الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذج لطلب ترخيص نقل حيازة أو تركيب أو تشغيل أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية او عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، تضمن النموذج اسم الشركة و نوع الشركة و أغراض الشركة، كما تضمن النموذج نوع نشاط الشركة واسم الممثل القانونى للشركة، ولقبه وجنسيته ومقر الشركة ومحلها القانونى واسم الجهاز المطلوب ترخيصه ونوعه و رقم الموديل .

كما أعد المجلس نموذج إخطار لإصدار صحيفة نقابات و جمعيات و اتحادات و أندية يتضمن اسم الجهة و أسماء رئيس و أعضاء مجلس إدارتها و ألقابهم و صفتهم و عنوان المقر و المحل القانونى و اسم الصحيفة و نوعها و دورية إصدارها و لغة الإصدار و أغراضها و رأسمال الصحيفة و طرق تمويلها و مصادر التمويل و أسماء رئيس و أعضاء مجلس إدارة الصحيفة و ألقابهم و جنسياتهم و اسم رئيس التحرير و لقبه و أسماء أعضاء مجلس تحرير الصحيفة و ألقابهم و صفتهم و الهيكل التحريرى و الهيكل الإدارى و سياستها التحريرية و فئة الجمهور المستهدفة و علامتها التجارية المسجلة و اسم و عنوان مقر المطبعة التى تطبع بها الصحيفة و عنوان مزاولة نشاط الصحيفة و اسم المفوض للتعامل مع المجلس و لقبه و جنسيته.

وكانت لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد حددت من قبل شروط التصرف فى الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو في حصة من أى منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير.

Advertisements

نصت المادة الرابعة من اللائحة على أنه لا يجوز التصرف في الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو في حصة من أي منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أو صحيفة أخرى إلا بعد ممارسة عملًا فعليًا لا يقل عن عام، وأن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة.

وأضافت اللائحة، أنه لا يجوز التصرف في المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية التليفزيونية أو الإذاعية أو الإلكترونية أو الرقمية أو في حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أو وسيلة أخرى إلا بعد ممارسة عملا فعليا لا يقل عن عام، وبمراعاة أن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة وأنه في جميع الأحوال لا يجوز التصرف أو الاندماج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى، ويكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً.