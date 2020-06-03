شكرا لقرائتكم خبر عن مدير القومى للبحوث الجنائية: الدولة أدارت أزمة كورونا على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الدكتور سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية، عن فخره بكيفية إدارة الدولة المصرية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"منذ اللحظات الأولى، والقيام بكامل مسؤلياتها بداية من أزمة السيول التى أعقبها مباشرة انتشار فيروس كورونا، بقولها: الدولة أدارت هذه الأزمة على أعلى مستوى.

جاء ذلك خلال لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبى، لمناقشة مشروعى الخطة والموازنة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال العام المالى الجديد 2020/2021، الأمر الذى أيده الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب، بتأكيده أن الدولة المصرية بكفاءة بل وكافة المؤشرات الدولية أكدت نجاح مصر بشكل غير مسبوق في إداره أزمة جائحة فيروس كورونا.

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وأضاف القصبي، أن البرلمان واللجنة كانوا على تواصل مع مجلس الوزراء من خلال التوصيات المختلفه والتي كانت تلقي تفاعل سريع معها خلال وقت قصير، لكن يبقي أن نؤكد اننا بحاجة إلي مزيد من الوعي، فالشعب أجمع يستشعر الكفاءه التي أدارت بها الدولة المصرية أزمة كورونا، ولكن الوعى والتنفيذ بحاجة إلي المزيد من الجهود، حتى لا نصل إلى مرحلة لا نستطيع فيها المواجهة.