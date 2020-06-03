شكرا لقرائتكم خبر عن "استقلال الصحافة" تطالب بإطلاق اسم الراحل رجائى الميرغنى على قاعة بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الكاتب الصحفى الكبير والنقابى القدير، رجائى الميرغنى، الذى وافته المنية صباح اليوم، وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الراحل رجائى الميرغنى، يعد صحفيا، ونقابيا، من الطراز الأول، وقد أثرى بجهوده، وإسهاماته، عضوا بمجلس النقابة، وبهيئة مكتب المجلس، ومدافعا عن المهنة خارج وداخل الوسط الصحفى، وأثرى العمل النقابى، وساهم فى الارتقاء به، إلى المستوى الذى يناسب المهنة وأبنائها، ووضعهما فى المجتمع.

و أوضح العدل أن فقيد الصحافة، رجائى الميرغنى، كان مدافعا قويا، عن استقلال الصحافة، وعن التشريعات التى تحفظ للمهنة قوتها، وحريتها، ولأبنائها حقوقهم، واصفا الراحل بأنه أستاذ النقابيين، الذى عرف على يديه، الكثيرون، كيف يكون العمل النقابى، والأداء المهنى، والانتماء للصحافة، وأن الكثيرين، أفرادا، وجهات، يدينون له بالفضل، وأنه لم يكن يتخلف عن المشاركة فى أى استحقاق نقابى، والذى كان آخره انتخابات التجديد النصفى، التى جرت فى مارس من العام الماضى.

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وطالب العدل نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، ومجلس النقابة، بإطلاق اسم النقابى القدير، رجائى الميرغنى، على إحدى قاعات النقابة، تقديرا لجهوده، وعطائه للنقابة، وللمهنة، ولأبنائها.