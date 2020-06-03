شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان يحذر من تطبيقات تستغل الفتيات للتحريض على الفسق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار التطبيقات المشبوهة التى تستغل فتيات مصريات للعمل بها، غرضا فى النيل من العادات المجتمعية والقيم الأسرية والتحريض على الفسق وممارسة الأعمال المنافية للآداب إلكترونيا والاتجار فى البشر.

وأوضح بركات في طلب الإحاطة، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت لفخ للفتيات للإيقاع بهن في أعمال منافية للآداب، وأنها تستغل صغر سنهم واحتياجهم للأموال في ارتكاب أي أمر يساهم في رفع نسبة المشاهد والتفاعل مع فيديوهات وتحريض باقي الفتيات للسير علي نفس نهجهم للحصول علي أموال طائلة.

وأكد النائب فايز بركات، ضرورة وجود رقابة عائلية لضبط المحتوى ومنع أى محاولات من شأنها هدم القيم السامية، مشيرا إلى أن الشباب وخاصة المراهقين منهم يتعرضون لحملة نفسية ممنهجة، لتشويه القيم الأخلاقية واستبدالها بالقيم المادية.

وأضاف أن هذه التطبيقات تتطلب من مستخدميها الوصول لمعلومات وبيانات الهواتف، وهو ما يبرز وجود تهديدات تلاحق سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والحدود السيبرانية، ويُشك فى أنها تبيع بيانات المستخدمين ومعلوماتهم لحكومات ووكالات كبرى تعمل على توجيه المواطنين حول العالم.