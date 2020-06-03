مصدر طبي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية– حسام الدين أحمد:

كشف مصدر طبي، بمستشفى أبو خليفة المخصص لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، آخر التطورات الصحية لحالة الفنانة رجاء الجداوي، مؤكدًا أنها لا زالت تتلقى العلاج داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى.

وأوضح المصدر أن الفنانة نقلت الى العناية المركزة فجر أمس الاثنين، بعد ارتفاع درجة حرارتها وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم، ووضعها على جهاز تنفس صناعي.

وكشف المصدر أن الفريق المعالج، استعان بجهاز تنفس مساعد "سباب" CPAP ، بسبب انخفاض درجة الوعي لديها، وحالتها العامة غير المستقرة.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي 82 سنه، قد دخلت مستشفى العزل بالإسماعيلية بسبب إصابتها بفيروس كورونا، عقب انتهائها من تصوير مسلسل لعبة النسيان، الذي عرض في رمضان الماضي، قبل أن يجري نقلها إلى العناية المركزة فجر أمس.