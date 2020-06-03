وزيرة الصحة: زيادة عدد المستشفيات إلى 376 على مستوى الجمهورية للتعامل مع أزمة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة تبذل جهودها فى إطار مواكبة زيادة أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" التي تمت مؤخراً، خصوصًا في ما يتعلق بزيادة عدد الأسرة الداخلية بالمستشفيات، وكذا عدد أسرة الرعاية المركزة، فضلاً عن أجهزة التنفس الصناعي؛ سعياً لتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة لمصابي الفيروس على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، هذا إلى جانب متابعة جهود مختلف جهات الدولة في التعامل مع أزمة فيروس "كورونا".

وأوضحت زايد أن إجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع أزمة فيروس "كورونا" وصل إلى 340 مستشفى على مستوى الجمهورية، بعد إضافة 320 مستشفى فرز وعزل على مستوى الجمهورية، تضم 35152 سريراً داخلياً، و2218 جهاز تنفس صناعي، و3539 سرير رعاية مركزة، مضيفة أنه جارٍ العمل على تجهيز 36 مستشفى آخر، ليصبح إجمالي عدد المستشفيات التي تتعامل مع مصابى فيروس "كورونا" 376 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وتطرقت الوزيرة إلى أعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات الحميات والصدر، خصوصًا مستشفى صدر العباسية، ومستشفى حميات إمبابة، ومستشفى القاهرة الفاطمي.