وفيات كورونا في إيران تتجاوز 8 آلاف والإصابات تتخطى 160 ألفا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 8012 حالة، بعد تسجيل 70 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 160 ألفا و696 حالة، بعد تسجيل 3134 حالة إصابة جديدة.

كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين تجاوز 125 ألفا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).