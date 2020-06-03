رئيس الكتائب اللبنانية: الأوضاع تتطلب تغييرا شاملا من خلال انتخابات نيابية مبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت – (أ ش أ):

قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، إن الأوضاع في لبنان تتطلب إجراء تغيير شامل في السلطة القائمة، وذلك عبر إجراء انتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج الحياة السياسية في البلاد، إلى جانب إبعاد لبنان عن محاولات استقطابه إلى محاور إقليمية تزيد من عزلته الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حزب الكتائب اللبنانية للمنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، اليوم الأربعاء بحضور عدد من قيادات الحزب، حيث جرى استعراض آخر التطورات على الساحة السياسية اللبنانية.

وأكد المجتمعون أهمية أن تباشر الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية المطلوبة منها، الأمر الذي يحصن موقف لبنان خلال المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدات المالية في ظل هذه "المرحلة الحرجة" التي يشهدها لبنان.

وشدد المجتمعون على ضرورة امتثال لبنان إلى القرارات الدولية لاسيما 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الأمن، وضبط حدوده البحرية والبرية لما لها من أهمية على الصعيدين الأمني والاقتصادي، وعودة لبنان إلى كنف المجتمع الدولي و"إبعاده عن محاولات إلحاقه بمحاور ستزيد من عزلته في وقت هو أحوج ما يكون إلى الرعاية من قبل الدول الصديقة".