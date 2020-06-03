ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت إلى 29359 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 4 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 710 حالات ويصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 29359 حالة ، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

من بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 256 حالة لمواطنين كويتيين، و143 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و91 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و93 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

ومن ضمن مجموع الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم رصد: 282 حالات في منطقة الفروانية الصحية 130حالة في منطقة

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الأحمدي الصحية 140حالة في منطقة الجهراء الصحية 88 حالة في منطقة حولي الصحية 70 حالة في منطقة العاصمة الصحية أما عن المناطق السكنية والتي رصد فيها أكبر عدد للإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد تم رصد: 82 حالة في منطقة جليب الشيوخ 73 حالة في منطقة الفروانية 41 حالة في منطقة خيطان 36 حالة في منطقة الواحة 28 حالة في منطقة السالمية 28 حالة في منطقة سعدالعبدالله Volume 0%.

ليصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 29359 حالة. هذا وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 ‪في دولة الكويت 15750 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 1469 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من

يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 191 حالة، وقد جرى تسجيل 4 حالات وفاة، ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف-2. يصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19، ومازالت تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة 13379 حالة. وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 437 حالة، 44 حالة كويتيين، و393 حالات لمقيمين جنسيات مختلفة، وذلك بعد القيام بالإجراءات الوقائية، والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوم في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي، اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

هذا وقد بلغ عدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية 2934، فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن 303285.



وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت اليوم الأربعاء شفاء 1469 حالة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 15750 حالة.



وقالت الوزارة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.