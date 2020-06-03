زلزال بقوة 6.3 درجة يهز الحدود العراقية الإيرانية

وقع زالزال بقوة 6.3 اليوم الأربعاء، في منطقة الحدود العراقية الإيرانية، حسب ما أعلنه مركز الأبحاث. وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي إف زد)، إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب المنطقة الحدودية الإيرانية العراقية يوم الأربعاء. ضرب المنطقة الحدودية الإيرانية العراقية يوم الأربعاء. وبحسب مصادر محلية فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).

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