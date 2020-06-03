كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 70 حالة وفاة و3134 إصابة بفيروس كورونا في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، 70 حالة وفاة بفيروس كورونا، و3134 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى 8012 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد المصابين 160 ألفا و696 مصابا.

وكشفت الصحة الإيرانية، أن 2557 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، مضيفة أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 125206 أشخاص.

ولفتت الصحة الإيرانية، إلى السلطات الطبية أجرت منذ بداية تفشي الفيروس 997009 اختبارات تشخيص كورونا في إمختلف أنحاء البلاد.

ودعت الصحة الإيرانية، المواطنين إلى التقيد بالتباعد الاجتماعي والجسدي بشكل أكثر جدية.

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية، ذكرت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران، بلغ 143849، حتى الـ7:30 بتوقيت طهران.

ووصل عدد الوفيات بالوباء في البلاد إلى 7627، في حين تماثل للشفاء من الفيروس 112988 مصاباً، بعد 14 أسبوعاً من وصول الوباء إلى البلاد.

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هذا وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.

وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.