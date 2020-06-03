كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "جونسون": بريطانيا لن تبتعد عن شعب هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بأن بريطانيا لن تبتعد عن شعب هونج كونج إذا فرضت الصين قانونًا للأمن القومي يتعارض مع التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية 1984.

وكتب "جونسون"، في صحيفة التايمز: "هونج كونج تنجح لأن شعبها حر. إذا مضت الصين قدمًا، فسوف يتعارض هذا بشكل مباشر مع التزاماتها بموجب الإعلان المشترك وهي معاهدة ملزمة قانونا مسجلة لدى الأمم المتحدة."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "جونسون": "يخشى الكثير من الناس في هونج كونج أن تكون طريقتهم في الحياة - التي تعهدت الصين بدعمها - مهددة".

وأضاف: "إذا شرعت الصين في تبرير مخاوفها، فلن تستطيع بريطانيا، بضمير حي، تجاهل كتفينا والرحيل. وبدلاً من ذلك، سوف نحترم التزاماتنا ونقدم بديلاً.

وكرر "جونسون" تعهد بريطانيا بمنح حاملي جوازات السفر الوطنية البريطانية في الخارج في هونج كونج طريقا للحصول على الجنسية البريطانية، مما يسمح لهم بالاستقرار في المملكة المتحدة.

كما قال "جونسون"، إن هناك نحو 350.000 حامل لجوازات سفر BNO في هونج كونج و 2.5 مليون آخرين مؤهلون لها.

وكتب "جونسون"، في تعليق لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست bit.ly/3gGrNC6، أن قرار الصين بفرض قانون الأمن القومي على هونج كونج "سيحد من حرياتها ويقوض استقلاليتها بشكل كبير".

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وأضاف: "منذ التسليم في عام 1997، كان المفتاح هو المفهوم الثمين لـ"دولة واحدة، ونظامان"، المنصوص عليه في القانون الأساسي لهونج كونج والذي يدعمه الإعلان المشترك الذي وقعته بريطانيا والصين".

جاءت تصريحات "جونسون"، بعد تحذير للصين يوم الثلاثاء بالتراجع عن حافة الهاوية بشأن تشريع الأمن القومي لهونج كونج، قائلًا، إنها تخاطر بتدمير أحد جواهر الاقتصاد الآسيوي بينما تدمر سمعة الصين.

وافق البرلمان الصيني الأسبوع الماضي على قرار بسن قوانين لهونج كونج للحد من الفتنة والانفصال والإرهاب والتدخل الأجنبي.

وقد يتمركز عملاء الأمن والاستخبارات في البر الرئيسي، لأول مرة، في المدينة، وهي مستعمرة بريطانية سابقة عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وتأتي خطة التشريع بعد شهور من الاحتجاجات العنيفة المؤيدة للديمقراطية في العام الماضي والتي أغرقت هونج كونج في أكبر أزمة لها منذ التسليم.

القانون الأساسي هو دستور هونج كونج المصغر بينما حدد إعلان 1984 الترتيبات لعودة هونج كونج إلى الصين.