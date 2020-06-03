كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تايوان تدعو الصين إلى الاعتذار عن حملة تيانانمن الدموية.. وبكين ترد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت تايوان، سلطات الصين، اليوم الأربعاء، إلى الاعتذار عن الحملة الدموية التي شنتها في ساحة تيانانمن في العام 1989 على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في بكين، وهي دعوة وصفتها وزارة الخارجية الصينية بأنها "هراء".

وقالت حكومة تايوان، المحكومة ديمقراطيًا والمزعومة من الصين، في بيان عشية الذكرى، إن بكين يجب أن تواجه توقعات الشعب بالحرية والديمقراطية وأن تبدأ الإصلاح السياسي، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال المجلس التايواني لشؤون البر الرئيسي للصين: "يجب على الصين إعادة تقييم الحقائق التاريخية حول حادثة 4 يونيو والاعتذار بصدق".

وأضاف: "نحن نعتقد أن أولئك الذين هم في السلطة حاليًا يجب أن يكون لديهم الشجاعة لتصحيح الأخطاء، والشروع فورًا في الإصلاحات وإعادة السلطة إلى الشعب".

وفي بكين رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، مكالمات تايوان.

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وقال تشاو في مؤتمر صحفي يومي: "إن تصريحات سلطات تايوان ذات الصلة هراء تماما. بالنسبة للاضطراب السياسي في أواخر الثمانينيات، توصلت الصين إلى نتيجة واضحة".

وأضاف: "أن الإنجازات العظيمة بعد تأسيس الصين الجديدة تظهر بشكل كامل أن مسار التنمية الذي اختاره الصين الجديدة صحيح تمامًا ويتوافق مع الظروف الوطنية للصين"، مشيرًا إلى الفترة ما بعد عام 1949 عندما تأسست جمهورية الصين الشعبية.

يصادف يوم الخميس 31 عاما منذ أن فتحت القوات الصينية النار لإنهاء الاضطرابات التي يقودها الطلاب في الساحة وحولها. تحظر السلطات الصينية أي احتفال عام بالحدث في البر الرئيسي.

لم تكشف الحكومة قط عن عدد القتلى، لكن التقديرات من جماعات حقوق الإنسان والشهود تتراوح بين عدة مئات وعدة آلاف.

تميل تايوان إلى استخدام الذكرى السنوية لميدان تيانانمن لانتقاد الصين ودعوتها لمواجهة ما فعلته لإزعاج بكين المتكرر. تدعي الصين، أن تايوان هي أراضيها، وسيتم استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.