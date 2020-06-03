كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر زيادة عدد البريطانيين الحاصلين على الجنسية الألمانية فرارا من الخروج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد البريطانيون زيادة في عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي 2019، مع تجنيس أكثر من أي عام منذ تصويت استفتاء بريطانيا عام 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبي، حسبما أظهرت البيانات الرسمية، اليوم الأربعاء.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، في بيان: "في عام 2019، حصل نحو 128،900 أجنبي على الجنسية الألمانية، بزيادة 15 ٪ عن العام السابق. نصف الزيادة تقريبا ترجع إلى تزايد أعداد البريطانيين الذين يتم تجنسهم"، كما أوردت وكالة "رويترز".

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وأضاف المكتب: "تم تجنيس حوالي 14،600 بريطاني في عام 2019، أكثر من العامين الماضيين معًا. في عام 2015، قبل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تم تجنيس 600 بريطاني فقط.

غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير. وتوقفت المحادثات التي تهدف إلى تحديد علاقاتها المستقبلية مع الكتلة، ويخشى بعض البريطانيين أن يفقدوا حقهم في العيش والعمل في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

يحتاج البريطانيون عادة إلى العيش في ألمانيا لمدة ثماني سنوات للتأهل للحصول على الجنسية. تستغرق معالجة الطلبات أكثر من ستة أشهر. يمكن للبريطانيين الحصول على جنسية مزدوجة بينما كانت بريطانيا لا تزال عضوًا في الاتحاد الأوروبي.