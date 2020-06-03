كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هزة أرضية قوية تضرب منطقة الحدود العراقية الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مركز أبحاث للعلوم الجيولوجية، اليوم الأربعاء، بوقوع هزة أرضية قوتها 5 درجات في منطقة الحدود العراقية الإيرانية.

وكشف مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي إف زد)، أن زلزالا بقوة 5 درجة ضرب المنطقة الحدودية الإيرانية العراقية يوم الأربعاء.

وأوضحت مصادر محلية، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل)، إلى ذلك أعلن المركز أن الزالزال بلغت قوته 6.3 ليعدله لاحقا إلى 5 درجات.

وبحسب قناة روسيا اليوم، وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في محافظة إيلام المحاذية للعراق غرب إيران وعلى عمق 11 كم ومركز حوالي مدينة صالح آباد في محافظة إيلام.

وفي وقت سابق، تعرضت إيران، لهزة أرضية قوية وصلت لـ 5.2 درجة، حسبما نقلت قناة سكاي نيوز عربية عن التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقد أكدت وكالة "إرنا، بأن العاصمة الإيرانية طهران، تعرضت إلى هزة أرضية وصلت قوتها إلى 5.1 درجة على مقياس ريختر.

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وقال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران: إن "هذه الهزة الأرضية وقعت بعد منتصف الليل".

ووقعت الهزة الأرضية في عمق 7 كم من سطح الأرض، وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.78 والطول الشرقي 52.05، على بعد 6 كم من مدينة دماوند و58 كم من العاصمة طهران.

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أنه لم تصل حتى الآن، أي تقارير بوقوع أضرار جراء هذه الهزة الأرضية.

وفي سياق متصل، تعرضت إيران، صباح يوم أمس الأربعاء، إلى هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجة على مقياس ريختر.

فقد أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأن الهزة الأرضية وقعت غربي البلاد، بالقرب من مدينة فيروز آباد.