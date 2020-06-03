كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير بريطاني: رئيس الوزراء هو المسؤول عن الاستجابة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الدولة بوزارة الصحة البريطانية، إدوارد أرجار، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، هو المسؤول عن استجابة الحكومة لفيروس كورونا المستجد، وكان دائمًا، بعد تقرير أن جونسون سيطر على الأزمة.

وقال إدوارد أرجار لشبكة "سكاي نيوز"، عندما سُئل عن المسؤول حتى الآن: "رئيس الوزراء هو رئيس هذه الحكومة ورئيس الوزراء يدير هذه الحكومة. رئيس الوزراء كان دائما المسؤول"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وردًا على سؤال حول نظام تتبع فيروس كورونا البريطاني، أكد: "نحن في الآلاف الذين يتم تعقبهم بنجاح في الوقت الحالي، وليس لدي الأرقام الدقيقة لأننا نعمل مع هيئة الإحصاء البريطانية للموافقة على العملية للتأكد من أنهم يقبلون أنها موثوقة."

وقالت صحيفة "التليجراف"، إن "جونسون" استعاد السيطرة على الأزمة مع تعديل وزاري واسع في داونينج ستريت، مضيفة: "ستتخذ لجنتان قرارات بشأن استجابة الحكومة".

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وذكرت صحيفة "تليجراف"، أن "جونسون" سيرأس لجنة جديدة بشأن الاستراتيجية، بينما يرأس لجنة أخرى حول العمليات الوزير البارز مايكل جوف.

وقال زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، إن هناك مخاوف متزايدة من أن الحكومة الآن "تحركها".

وأضاف، في مقابلة مع صحيفة "الجارديان": "إنني أحيط رئيس الوزراء علما بأنه يجب أن يحصل على قبضة واستعادة ثقة الجمهور في تعامل الحكومة مع الوباء".

وأوضح: "إذا رأينا ارتفاعًا حادًا في معدل الإصابة بالعدوى، فإن معدل الإصابة ... تقع المسؤولية بشكل مباشر على باب رقم 10. ونحن نعلم جميعًا أن الجمهور قدم تضحيات كبيرة. إن سوء الإدارة في الأسابيع القليلة الماضية هو مسؤولية الحكومة".