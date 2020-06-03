كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غارات روسية على شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ سريان وقف اطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري، اليوم الأربعاء، عن غارات روسية على شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ سريان وقف اطلاق النار، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، عن مقتل قياديين اثنين من تنظيم داعش جراء عملية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في دير الزور شرقي سوريا.

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وأصدر التحالف بيان، قال فيه: إن "قوات سوريا الديمقراطية قامت داهمت موقعاُ لداعش في محافظة دير الزور وذلك بالتعاون مع التحالف، وقتل خلال العملية اثنان من قادة داعش، وهما أحمد عيسى إسماعيل الزاوي، وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي".

وأضاف البيان: أن "قوات سوريا الديمقراطية أكدت مقتل الزاوي الملقب (أبو علي البغدادي)، الذي كان يشغل منصب والي شمال بغداد، والمسؤول عن نشر وتبليغ التوجيهات الإرهابية".

وأحمد الجغيفي الملقب (أبو عمار) المسؤول عن نقل وتأمين الأسلحة والعبوات الناسفة، والافراد في العراق وسوريا، بعملية عسكرية بالتعاون مع التحالف الدولي.