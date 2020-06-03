توفي الفنان والمخرج المسرحي، عبد الصمد دينية، اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.
وأعلن فنانون أصدقاء الراحل الخبر الحزين، من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنعيه، وطلبوا من الجمهور الدعاء له بالمغفرة.
ويخيم حزن كبير على الساحة الفنية، بسبب توالي الوفايات في صفوف الفنانين، إذ رحل، يوم أمس الثلاثاء، الكاتب المسرحي والفنان، حسن لطفي فوطة، َوهو اليوم نفسه، الذي رحل فيه الكوميدي الشهير زروال، أحد ثنائي قشبال، وزروال الشهير.
وتوفي الفنانون المذكورون في ظروف صعبة، لا تسمح لعائلاتهم، وزملائهم من الفنانين بتشييع جنازاتهم، أو إقامة عزاء لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الساحة الفنية تفقد أهلها تباعا.. وفاة المسرحي عبد الصمد دينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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