فيروس “كورونا” يحصد أرواح 127 صحافيا في أنحاء العالم

أعلنت منظمة شارة الصحافة، أمس الثلاثاء، عن تسجيل وفاة 127 صحافيا، جراء الإصابة بمرض (كوفيد–19) في 31 دولة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، غالبيتهم في أمريكا اللاتينية.
وقالت المنظمة، التي مقرها في جنيف، إن الصحافيين يعملون في الصفوف الأمامية لتغطية أخبار الجائحة، وغالبا من دون الوقاية اللازمة في مكان العمل، مشيرة إلى أن الأعداد الحقيقية قد تفوق ذلك.
وأوضحت المنظمة نفسها أن 62 صحافيا قتلهم الفيروس في أمريكا اللاتينية، و23 في أوربا، و17 في آسيا و12 في إفريقيا، و13 في أمريكا الشمالية.
وأشارت المنظمة إلى أنها اعتمدت في إحصائها على بيانات نقابات الصحافيين الوطنية، والصحف المحلية، ومراسليها حول العالم.
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