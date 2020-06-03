وزان.. رجل مسن ينهي حياته شنقا في ظروف غامضة

اهتز إقليم وزان، أمس الثلاثاء، على وقع حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم رجل مسن على وضع حد لحياته شنقا بالقرب من منزل أسرته، الموجود في جماعة قلعة بوقرة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الراحل رجل مسن، عثر عليه جثة هامدة معلقا بحبل ملفوف في إحدى الأشجار المجاورة لمنزله، إذ تم الاتصال بعون سلطة، وعناصر الدرك الملكي، التي حضرت إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية في الموضوع.
ونقلت سيارة إسعاف جثة الهالك إلى مستودع الأموات، التابع لإقليم وزان، قصد عرضه على التشريح الطبي، لمعرفة أسباب الوفاة.
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