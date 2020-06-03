فيلم مغربي على “نيتفليكس”

أتاحت شبكة العرض “نيتفليكس” الفيلم المغربي “صوفيا” للمخرجة مريم بنمبارك، ضمن قائمة أفلامها في الفترة الحالية.

وتعرض “نيتفليكس” الفيلم، الذي يمتد إلى ساعة واحدة و25 دقيقة، لجمهورها مع الإشارة إلى أنه لا ينصح به لمن هم دون سن الـ 16سنة.

وتحكي قصة فيلم “صوفيا” عن شابة عشرينية تعيش مع والديها في مدينة الدارالبيضاء، وجدت نفسها حامل خارج إطار الزواج، وعند الوضع، تجد مشكلا في غياب أب المولود، وتمنحها إدارة المستشفى 24 ساعة، فقط، لإحضار والده، أو إخبار الأمن وإيداعها السجن.

ويشارك في الفيلم الممثلون مهى العلمي، ولبنى أزابال، وسارة بيرليس، وحمزة خفيف، فوزي بنسعيدي.

وحقق فيلم “صوفيا” جائزة السيناريو في مسابقة “نظرة ما” في مهرجان كان السينمائي في دورته 71.