حصيلة كورونا.. الإصابات الـ44 الجديدة سجلت بأربع جهات- تفاصيل الحالات النشطة

كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، عن مستجدات الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا، خلال الأربع 24 ساعة بمختلف جهات المملكة، حيث سجلت 44 حالة إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة عبر بوابتها الرسمية أن لحالات الجديدة توزعت أساسا بين جهة طنجة تطوان الحسيمة التي سجلت 16 حالة إصابة جديدة، بإجمالي 1125 منذ بذأ الأزمة. كما سجلت جهة الدار البيضاء سطات 14 حالة جديدة بإجمالي 2679 حالة.

بدورها سجلت جهة مراكش آسفي 13 حالة جدية بإجمالي 1362 حالة، فيما سجلت الرباط سلا حالة واحدة جديدة بإجمالي 706 حالات.

أما باقي الجهات فاستقرت حصيلتها منذ بدأ الأزمة، فيما تعافى أغلب المصابين فيها، وفي مقدمتها فاس مكناس فاس مكناس 1001 حالة تعافى منها 944 حالة حتى مساء أمس الثلاثاء، مقابل 30 حالة قيد العلاج، ودرعة تافيلالت 586 حالة مع 0 حالة قيد العلاج.

وفي الشرق 187 حالة تبقى مها 2 منها قيد العلاج، وبني ملال خنيفرة 120 حالة تبقى منها 9 قيد العلاج، وسوس ماسة 89 حالة بينها 4 حالات لازالت قيد العالج، وكلميم واد نون 45 حالة تبقت منها 3 حالات قيد العالج، والداخلة وادي الذهب 5 حالات 3 منها قيد العالج، والعيون الساقية الحمراء 5 حالات واحدة منها قدي العلاج.