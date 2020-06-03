شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 710 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 4 وفيات. وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 29.359 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 230 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.