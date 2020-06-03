شكرا لقرائتكم خبر عن 44 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب اليوم 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين إلى 7910. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 206 بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة، مشيرةً إلى أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 6643 بعد تماثل 233 شخصًا للشفاء، فيما اُستبعدت 235 ألف و 362 حالة بعد الكشف المخبري.

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