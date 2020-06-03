شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تتعافى من كورونا .. فتح الحدود لاستقبال مواطني أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أعادت إيطاليا اليوم الأربعاء فتح حدودها أمام الزوار من بقية دول الاتحاد الأوروبي، وألغت الحظر المفروض على السفر بين المناطق الإيطالية. ويأتي تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في ظل انخفاض حالات الإصابة، والضغوطات لاعادة فتح الاقتصاد بعد إجراءات الاغلاق الصارمة.

وقال وزير الخارجية لويجي دي مايو في منشور على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي" اليوم تاريخ مهم للغاية"، مؤكدا أن إيطاليا" بدأت تعيد فتح نشاطها وتستعد للعودة للطبيعية".وأضاف دي مايو أنه سوف يعقد سلسلة من الاجتماعات مع نظرائه الأوروبيين " لكي يظهر للجميع أن إيطاليا على استعداد لاستقبال السائحين الأجانب".