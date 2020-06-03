دعت كتلة "الرافدين" البرلمانية، اليوم الاربعاء، الى مراجعة جميع القوانين التي شرعت بعد العام 2003 وفيها "جنبة مالية"، معتبرة أن تشريعها تم وسط مزايدات الاحزاب ومحاولات تحقيق المكاسب، فيما حملت الاحزاب الكبيرة التي سيطرت على الحكم طيلة السبعة عشر عاما الماضية مسؤولية الظرف الراهن في البلاد.
واضاف كنا، ان "هناك اهمية لتخفيض نسبة الانفاق بالموازنة لمواجهة الظرف الاقتصادي الذي نعيشه"، مشددا على "اهمية ايجاد حلول لتخطي الازمة، سواء تضمنت ربما الادخار الاجباري، خاصة ان الاقتصاد ريعي وهنالك انخفاض باسعار النفط عالميا"، مشددا على "اهمية ايجاد وحدة موقف لمعالجة هذا الامر".
واكد كنا، ان "رزق ومعيشة المواطن هي خط احمر، بالتالي فعلينا ان نفكر ونقرر سوية في سبل تجاوز الوضع الحالي"، مشددا على ان "سياسات الاحزاب الكبيرة التي امسكت بالسلطة طيلة السبعة عشر عاما الماضية وتقاسمت المغانم سويا، كانت السبب الاساس في عدم تطور القطاعات الصناعية والاقتصادية والزراعية وبقاء العراق اسيرا لوارادت النفط والفساد، واليوم نحن نحصد نتائج ما زرعته الاحزاب الكبيرة السابقة".
كانت هذه تفاصيل خبر كتلة مسيحية تدعو لمراجعة قوانين فيها 'جنبة مالية' شرعتها 'الاحزاب الكبيرة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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