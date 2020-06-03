- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن اعادة فتح شارع السفارة الاسبانية بالعاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها الهندسية والآلية وبمتابعة مكتب امين بغداد وبالتنسيق مع الفرقة الخاصة وخلية المتابعة التابعة لمكتب رئيس الوزراء بالاضافة الى قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتح الشارع الخاص بالسفارة الاسبانية ضمن المحلة 609 بالاضافة الى رفع الكتل الكونكريتية وفتح الازقة 7 و 14 ضمن نفس المحلة".
واضافت ان "الملاكات الخدمية باشرت بحملة لتنظيف وتأهيل المواقع المذكورة والمغلقة منذ سنة 2006".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد السورية.. فتح شارع السفارة الاسبانية ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.