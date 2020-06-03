بعد السورية.. فتح شارع السفارة الاسبانية ببغداد

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن اعادة فتح شارع السفارة الاسبانية بالعاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها الهندسية والآلية وبمتابعة مكتب امين بغداد وبالتنسيق مع الفرقة الخاصة وخلية المتابعة التابعة لمكتب رئيس الوزراء بالاضافة الى قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتح الشارع الخاص بالسفارة الاسبانية ضمن المحلة 609 بالاضافة الى رفع الكتل الكونكريتية وفتح الازقة 7 و 14 ضمن نفس المحلة".

واضافت ان "الملاكات الخدمية باشرت بحملة لتنظيف وتأهيل المواقع المذكورة والمغلقة منذ سنة 2006".

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