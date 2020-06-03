الشابندر يتحدث عن 'قيادات تفرقت' ويحذر من سوء العاقبة

وقال في تغريدة له اليوم، على موقع تويتر، "ما أحلَّكَ خَيبتَها و سوءَ عاقِبتِها".

وأضاف أن ( قياداتٌ ) تَتفرقُ عن الحقِّ و تَعرفُ أن فيهِ عِزُها و عُلُوَّ شَأنِها و تَتوحدُ على الباطلِ و تعرفُ أنّ فيهِ ذُلُّها و هَوانُها .

