الشابندر يتحدث عن 'قيادات تفرقت' ويحذر من سوء العاقبة

تحدث اسياسي العراقي عزت الشابندر، اليوم الاربعاء، عن "قيادات تفرقت"، وحذر من سوء العاقبة. hgahfk]v
وقال في تغريدة له اليوم، على موقع تويتر، "ما أحلَّكَ خَيبتَها و سوءَ عاقِبتِها".
وأضاف أن ( قياداتٌ ) تَتفرقُ عن الحقِّ و تَعرفُ أن فيهِ عِزُها و عُلُوَّ شَأنِها و تَتوحدُ على الباطلِ و تعرفُ أنّ فيهِ ذُلُّها و هَوانُها .
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