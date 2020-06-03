نائبة: المعلمون يتساءلون عن عطف (الإله طيف) لصرف رواتبهم

طالبت النائبة عالية نصيفن الاربعاء، وزير المالية بصرف رواتب المعلمين والمدرسين الذين تم تعيينهم العام الماضي، فيما اشارت الى ان معلمين ومدرسين يتساءلون عن متى تعطف (الإله طيف) وتصرف رواتبهم.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "لليوم الرابع على التوالي مازال المعلمون والمدرسون الذين تعينوا في العام الماضي مستمرون في اعتصامهم في الشارع تحت أشعة الشمس مطالبين بصرف رواتبهم باعتبارها حقهم المشروع وليست فضلاً أو منة من أحد"، متسائلة "إذا كان سبب الأزمة المالية وباء كورونا وهبوط اسعار النفط والفساد المالي المتجذر في العراق، لماذا يدفع هؤلاء المساكين ضريبة هذه الأمور التي لاذنب لهم فيها".

واضافت نصيف ان "المعلمين والمدرسين يتساءلون: متى تعطف (الإله طيف) وتنفذ وعودها بإطلاق رواتبهم من موازنة 2019 فقد تكلموا معها وقالت بالنص ان الوزارات تأخرت وبعد الحظر الأول سنطلق الرواتب، علماً بأن رواتبهم تعتبر حدث واستحداث ومؤمنة".

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وشددت نصيف على "ضرورة قيام وزير المالية بصرف رواتبهم فوراً"، لافتة الى ان "غالبيتهم يعيلون عوائلهم ولايمتلكون قوت يومهم".

وطالبت نصيف "رئيس الوزراء بالتدخل وإنصاف هذه الشريحة المغبونة واعطائهم حقوقهم المشروعة".