شكرا لقرائتكم برلمان تونس يسائل الغنوشي.. سجال داخل الجلسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت الأربعاء جلسة البرلمان التونسي من أجل النظر في إعلان رفض التدخل الخارجي في ليبيا، ومناقشة السياسة الدبلوماسية البرلمانية فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ومساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على ضوء مواقفه السابقة التي أخلت بتلك السياسة.
وأفاد مراسل العربية، بتخلل الجلسة خلافات وسجالات بين عدد من النواب.
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