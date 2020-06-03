شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من خطورة وصفات العطارة وأدوية السوشيال لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه مع تفشي فيروس كورونا ازدهرت علاجات الطب البديل في زمن تفشي الوباء، وأصبحت محلات العطارة بديلا للصيدليات خاصة في الأحياء الشعبية، لإيجاد علاج للفيروس القاتل، حيث تنافست محلات العطارة، في الاستفادة من أزمة فيروس كورونا، بإعلان وجود منتجات تقضي علي الفيروس.

وأضاف متولي، في بيان له اليوم، أنه انتشر أيضا الإعلانات عبر الإنترنت والتى تروج لعلاجات وهمية لفيروس كورونا، حيث يحاول الأشخاص الذين يزعمون أنهم معالجين بيع علاجات وهمية لفيروس كورونا القاتل بأسعار مرتفعة.

وأوضح أن الإعلان عن الأدوية على السوشيال ميديا سواء من أشخاص عاديين أو مصابين أو أطباء يدعون المعرفة نوع من الخزعبلات والتدليس واللعب بعقول المواطنين والانتهازية، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية، من مجموعة من الأشياء التى زعمت أنها زائفة للحماية من فيروس كورونا، وهى تشمل: الأعشاب والتعويذات السحرية ومجففات اليد، ومصابيح الأشعة فوق البنفسجية، وزيت السمسم، ورش الكحول على جسمك، واللقاحات الالتهابية، ورذاذ الأنف الملحى، وغسول الفم.

وحذر النائب طارق متولي، من برتوكولات العلاج المتداولة في الآونة الأخيرة على التواصل الاجتماعي لعلاج فيروس كورونا المستجد، موضحا أن المستفيد من هذا الأمر شركات الأدوية وتسعى كل شركة أن تسوق لمنتجاتها، بالإضافة إلى أن كل دولة لها بروتوكول علاج خاص يرتكز على تجارب سابقة لعلاجات أو نقلا من خبرات دولا أخرى.