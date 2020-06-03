شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب تشيلي دون خسائر والان نبدء بالتفاصيل
قال مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية إن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة ضرب شمال تشيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 145 كيلومترا.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال يقع على مسافة نحو 62 كيلومترا جنوب غربي سان بيدرو دي أتاكاما.
ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر أو أضرار.
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