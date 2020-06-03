مع اختناق مليشيات طرابلس.. السراج إلى أنقرة الخميس

مع تصاعد وتيرة المعارك على الأرض، واختناق ميليشيات طرابلس في جحورها بمحاور القتال جنوبي العاصمة الليبية، يطير رئيسها إلى سيده في أنقرة لبحث سبل الخروج من مأزقها.

وفي مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن ما يسمى برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، سيزور العاصمة أنقرة، غدا الخميس.

في هذه الأثناء، قالت وسائل إعلام تركية إن السراج سيلتقي خلال الزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة.

وفي مقابلته التي أوردت وسائل إعلام تركية مقتطفات منها، قال جاويش أوغلو إن بلاده "لديها مصالح في ليبيا وقد تتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عنها عند اللزوم"

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زيارة تأتي بعد يومين من تعهد مجلس الأمن القومي التركي في ختام اجتماع عقده برئاسة أردوغان، بمواصلة دعم لحكومة الوفاق الليبية.

وهذا الاجتماع هو الأول للمجلس منذ ٤ أشهر، ويضم في تركيبته وزراء وقيادات في الجيش والاستخبارات والأمن.

خسارة الأصايعة

وفي إطار سلسلة الهزائم التي تكبدتها مليشيات السراج مؤخرا، استعاد الجيش الوطني الليبي، الإثنين، بعد معارك، السيطرة على مدينة الأصابعة الاستراتيجية غربي البلاد.

وفي اليوم نفسه، جدد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في تصريحات إعلامية، تأكيده على أن الهدف هو القضاء على المليشيات الإرهابية وإنهاء التدخل التركي في ليبيا.

وأشار إلى أن المليشيات المدعومة من تركيا بدأت الانسحاب من مدينة غريان بعد هزيمتها في الأصابعة، إحدى أهم المدن الاستراتيجية المجاورة لطرابلس.