قيادي عسكري ليبي: مليشيات السراج وأردوغان ترتكب جرائم ضد المدنيين

انتقد العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، موقف المجتمع الدولي من الغزو التركي لبلاده.



وقال المحجوب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن "الإرادة الدولية لم تصل بعد إلى ما يطمح إليه الشعب الليبي".

وأوضح أن "المجتمع الدولي يرصد ويتابع العدوان والغزو التركي الصريح دون أن يتحرك".

وشدد القيادي العسكري الليبي على أن القوات المسلحة تؤدي واجبها "كجيش وطني يدافع عن أرضه وسيادته ويحارب العدوان على بلاده".

جرائم المليشيات بالأصابعة

وكشف المحجوب عن ارتكاب مليشيات حكومة فايز السراج ومرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجرائم ضد المدنيين في منطقة الأصابعة.

وأشار إلى أن الجيش الليبي طرد المليشيات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية من منطقة الاصابعة، واستطاعت قوات الجيش القبض على عناصر من هذه المليشيات، بالإضافة إلى قتل "رمضان بن عامر" قائد هذه المليشيات.

ولفت إلى أن هذه المليشيات "عاثت فسادا في الأصابعة وقتلت العديد من المدنيين ونهبت الممتلكات الخاصة، ودمرت المباني، بسبب تأييد الأهلي للجيش الوطني الليبي".

ترويع المدنيين

القيادي العسكري الليبي، قال إن مليشيات السراج ومرتزقة أردوغان يعملان على ضرب معنويات المدنيين الليبيين وترويعهم بالطائرات التركية المسيرة والأسلحة ثقيلة.

Advertisements

ونوه إلى أن كافة مواقع المليشيات والمرتزقة مستهدفة من قبل القوات المسلحة الليبية، مؤكدا "عزم الجيش الليبي القضاء عليها جميعا وتحرير البلاد، مهما كلف ذلك من تضحيات أمام تدخلات الأجنبية ومهما طال أمد الحرب".

وحول استغلال الإعلام الإخوانجي لموضوع إعادة تمركزات القوات وتصويره على إنها إجراءات نابعة من هزيمة الجيش الليبي، أجاب أن ذلك يهدف لرفع معنويات المرتزقة والمليشيات بعد خسائرهم الفادحة في ترهونة.

وبحسب المحجوب، فإن تركيا تعمل على تثبت الجبهات المفتوحة بالمرتزقة السوريين، وتعيد تحريك المليشيات في مناطق مختلفة عبر التركيز على أهداف صغيرة مثل صبراته وصرمان، والتنكيل بأهلها، لاستخدامه إعلاميا والترويج له على أنه نصر كبير.

وفي النهاية، أكد المحجوب أن الجيش الليبي لديه خبرات عسكرية هائلة في مواجهة المليشيات واستراتيجيتهم القائمة على الكر والفر، لافتا إلى أنه تم القضاء على أعداد كبيرة من القيادات المدانية والعناصر الإرهابية والدواعش المسيطرين على الزاوية ومصراتة.





ويصر نظام أردوغان، على مواصلة "دوره المشبوه" في ليبيا، والتوغل في دماء الأبرياء بإعلانه مواصلة دعم المليشيات وإرسال المرتزقة إلى البلد الغني بالنفط.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، الذي انعقد، مساء الثلاثاء، وترأسه أردوغان بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، للمرة الأولى منذ 4 شهور.

وعقب انتهاء الاجتماع ،الذي استمر قرابة 3 ساعات ونصف الساعة، أصدرت الرئاسة التركية بيانًا أكدت فيه استمرارها دعم مليشيات فايز السراج من خلال "تقديم الخدمات الاستشارية العسكرية".