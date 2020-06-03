باحث إيراني كان معتقلا في الولايات المتحدة يعود إلى بلاده

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وصل الباحث الإيراني سيروس عسكري إلى بلاده صباح اليوم الأربعاء بعدما ظل معتقلا لسنوات في الولايات المتحدة.
ولفتت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) إلى أن عودة الباحث 59/ عاما/ جاءت "بعد جهود دبلوماسية بذلت لإطلاق سراحه".
وكانت تمت تبرئة عسكري في تشرين ثان/نوفمبر من تهمة سرقة أسرار تجارية تتعلق بأنشطته الأكاديمية في جامعة ولاية أوهايو، وكان من المقرر أن يعود إلى بلاده في ذلك الوقت لكن دائرة الهجرة الأمريكية احتجزته بشبهة بطلان تأشيرة دخوله.
وأشارت تقارير إلى أنه ربما تم إطلاق سراحه في إطار صفقة تبادل معتقلين مع الولايات المتحدة.
إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قال أمس إن ما يتردد على مبادلة عسكري بأي شخص آخر ليست إلا "مزاعم"، وأكد أن إطلاق سراحه جاء بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه بعد جهود مكتب حماية مصالح إيران في واشنطن وبعثة إيران الدائمة إلى نيويورك.
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