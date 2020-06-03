شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين ترد على اتهامات الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفت الصين اليوم الأربعاء صحة تقرير إخباري ذكر أنها تباطأت في مشاركة المعلومات المتعلقة بمرض كوفيد-19 مع منظمة الصحة العالمية.



جاء ذلك في معرض رد المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان خلال إفادة صحفية يومية على سؤال عن التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتد برس وورد فيه أن منظمة الصحة تشعر بخيبة أمل لتباطؤ الصين الواضح في مشاركة المعلومات.

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