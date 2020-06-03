شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 5 درجات يهز منطقة الحدود بين إيران والعراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المركز الألماني لأبحاث العلوم الجغرافية إن زلزالا بقوة 5.0 درجات هز منطقة الحدود الإيرانية العراقية اليوم الأربعاء.



وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

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