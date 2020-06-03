تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قفزت متوسط سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة اليوم الأربعاء، بواقع 5 قروش ليصل إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 للبيع، مقابل 15.88 جنيه للشراء، و15.98 للبيع خلال تعاملات أمس الثلاثاء.



وسجل سعر الدولار على شاشات التداول في البنك المركزي المصري 15.91 جنيه للشراء، و16.04 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، ليبلغ للشراء 15.91 جنيه والبيع 16.01 جنيه، وتكرر السعر في أغلب البنوك الحكومية.

وفي البنوك الخاصة استقر سعر الدولار الأمريكي عن متوسط سعر 15.93 جنيه للشراء، و16.03 للبيع في بنوك التجاري الدولي، أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، العربي الأفريقي، والأهلي الكويتي-بيريوس.

سجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند مستوى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 للبيع، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء.

جاء أقل سعر لصرف الدولار في مصر لدى البنك الأهلي اليوناني عند مستوى 15.9 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع.

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وشهدت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) وصول سعر الدولار إلى 15.91 جنيه للشراء، 16.01 للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

وارتفع سعر اليورو على شاشات التداول بواقع 11 قرشا ليصل إلى 17.76 جنيها للشراء، 17.95 للبيع، مقابل 17.65 للشراء و17.80 للبيع خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وعن سعر الجنيه الإسترليني في السوق المصرية، ارتفع 18 قرشا مسجلا 19.96 جنيه للشراء، 20.19 للبيع، مقابل 19.81 للشراء، و20.1 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري جاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 19.96 جنيه للشراء، و20.13 للبيع.

ارتفع سعر الريال السعودي بواقع قرش واحد في سوق صرف العملات اليوم، ليسجل 4.15 جنيه للشراء، 4.26 للبيع، مقابل 4.14 للشراء و4.25 للبيع خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد الدرهم الإماراتي أيضا بواقع قرشا مسجلا 4.31 جنيه للشراء، 4.35 للبيع، مقابل 4.29 جنيه للشراء، 4.34 للبيع أمس.

وقفز سعر الدينار الكويتي بواقع 18 قرشا على شاشات التداول بالبنوك المصرية، اليوم، مسجلا 50.26 جنيها للشراء، 51.97 للبيع، مقابل 50.08 للشراء، و 51.80 للبيع في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.