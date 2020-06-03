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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة أبوظبي: تمديد حظر التنقل يتوقف على نتائج أرقام ومعطيات الأسبوع الأول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، أن تمديد قرار لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها في أبوظبي والعين والظفرة يتوقف على نتائج أرقام ومعطيات الأسبوع الأول، مشيراً إلى إمكانية تمديد قرار حظر التنقل ليكون 10 أيام أو أسبوعين وليس أسبوعاً واحداً، وسيتم الاعلان عن ذلك في حينه، ,وفقا للبيان.
وأوضح في تصريحات إعلامية أن هناك التزاماً من الجميع بالإجراءات الوقائية والأنظمة المعمول بها بنسبة تفوق 90% .
وأضاف أن القرارات سوف تظل مستمرة، وأنه سيتم تسهيل إجراءات الحالات التي تحتاج إلى ترخيص للعاملين في الجهات الحيوية، أو المرضى الذين لديهم مواعيد بين المستشفيات، وكذلك المسافرين من وإلى المطارات في الإمارات الأخرى، سيتم تسهيل الموقف ومنح تصاريح الحركة للحالات الإنسانية والمرضية حسب الحالات الضرورية.
وحول آلية الحصول على التصاريح الخاصة بالتنقل، أكد الشريفي أن التصاريح يتم استخراجها عبر الموقع الإلكتروني وهو متاح للجميع، وفيه جميع الخيارات، وصدر بالفعل عدد كبير من التصاريح.
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